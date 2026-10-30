Piden revisar proceso contra chofer por muerte de joven

Familiares del chofer de la Ruta 107 detenido en Monterrey exigieron anexar pruebas en la investigación por el caso registrado en 2025.

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Familiares de José Alberto “N”, de 30 años, detenido y vinculado a proceso por la muerte de Alexis Lira, de 26 años, solicitaron que se revise el procedimiento judicial para garantizar que se desarrolle de manera correcta, al considerar que existen elementos que deben ser analizados por las autoridades.

El caso se remonta al 19 de febrero de 2025, cuando un conflicto vial sobre la avenida Díaz Ordaz, en Monterrey, derivó en la muerte del joven, quien presuntamente fue arrollado por un camión urbano de la Ruta 107 y quedó prensado contra otra unidad.

José Alberto fue detenido el pasado 20 de octubre por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y posteriormente vinculado a proceso por el delito de homicidio, con la medida cautelar de prisión preventiva.

La inconformidad de sus familiares se centra, entre otros aspectos, en la ausencia dentro de la carpeta de investigación de un video que circuló en redes sociales y que muestra el desarrollo del altercado vial previo al fallecimiento.

El vicefiscal Alejandro Carlín Balboa confirmó que la grabación no se encontraba integrada a la carpeta, aunque señaló que será analizada por el juez durante el desahogo de pruebas.

Los familiares también señalaron problemas con el anterior abogado del detenido y pidieron que se consideren los elementos disponibles antes de determinar su responsabilidad penal.

Además, aseguraron que José Alberto es una persona trabajadora y solicitaron apoyo para que su situación jurídica sea revisada conforme a derecho.

El caso permanece en manos del Poder Judicial, que deberá valorar las pruebas para determinar la responsabilidad del imputado.