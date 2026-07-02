Piden respetar cierres ante lleno del Fan Fest

Protección Civil del Estado hizo un llamado a la ciudadanía para respetar los límites de aforo en el Monterrey FIFA Fan Festival y optar por sedes alternas

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes durante las transmisiones de los partidos de la Copa del Mundo, especialmente los de México, el director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos, hizo un llamado a la ciudadanía para respetar los límites de aforo en el Monterrey FIFA Fan Festival y optar por sedes alternas.

El funcionario estatal explicó que estas medidas se implementan bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Protección Civil y bajo un enfoque estrictamente preventivo para evitar riesgos por aglomeraciones.

Cavazos detalló que el protocolo de cierre se activa mediante un grupo colegiado en el centro de mando, en coordinación con Parque Fundidora, en cuanto el recinto alcanza entre el 96% y el 98% de su capacidad.

“Al llegar al aforo máximo permitido, como se establece por parte de la Ley Nacional de Protección Civil, pues se da la recomendación y en el grupo colegiado, por parte de Fundidora y de todos los que están en el centro de mando, se toma la opción de hacer el cierre del FanFest”, indicó Cavazos.

“Para eso, es muy importante; las redes sociales, tanto el Gobierno del Estado como de Fundidora, emiten los comunicados que empiezan a haber los cierres donde su capacidad, insisto, está al máximo”, señaló el director.

Asimismo, instó a la población a mantener el orden y la cordura, evitando conductas que pongan en peligro su integridad física.

"Si ya no encontramos lugar, tenemos más opciones. Pedimos no tratar de ponernos en riesgo tratando de empujar a la gente, una puerta o brincarnos", enfatizó.

“Si ya está al tope, si ya se determinó eso, pues que la gente no acude ahí y que vaya a las otras opciones que también se le están dando”.

Para quienes no logren ingresar al Fan Fest principal, el Gobierno del Estado ha habilitado múltiples zonas equipadas con pantallas gigantes y las mismas condiciones de asistencia médica y seguridad.

El titular de Protección Civil aseguró que la seguridad no se limitará al FanFest, sino que todas las sedes alternas contarán con la presencia de Fuerza Civil, Guardia Nacional y paramédicos y personal de Protección Civil Estatal y Municipal.

Finalmente, Cavazos reiteró la importancia de que la ciudadanía colabore de manera activa revisando constantemente las redes oficiales del Gobierno del Estado y de Parque Fundidora antes de salir de casa para verificar la disponibilidad de los espacios.

Las sedes alternas disponibles