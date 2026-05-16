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Piden reportar al 070 a camiones que no traigan clima

Por: Olivia Martínez

15 Mayo 2026, 06:27

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El  90 por ciento de las unidades que integran la flotilla de transporte urbano tiene aire acondicionado, ya que ése fue un compromiso del gobierno estatal

Piden reportar al 070 a camiones que no traigan clima

El director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León , Abraham Vargas, le pidió a los usuarios del transporte público reportar a los camiones que no traigan prendido el clima.

El  90 por ciento de las unidades que integran la flotilla de transporte urbano tiene aire acondicionado, ya que ése fue un compromiso cuando el gobierno estatal entregó los camiones.

Las denuncias se pueden hacer vía  telefónica al 070.

"Le pedimos a los usuarios que nos apoyen a mantener  las ventanillas cerradas para que los climas enfríen y  funcionen, y si los climas no  jalan o no están prendidos, nos ayuden a reportarlo al 070, es es gratuito, con el número de ruta y número de unidad para nosotros inmediatamente tomar acciones junto con los transportistas, mejorar las condiciones de las unidades y  ofrecerles  un mejor servicio", dijo.

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