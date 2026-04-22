Piden reparación de poste a punto de caer en Blvrd. Díaz Ordaz

El poste de paneles solares alcanza al menos cinco metros, por lo que en caso de caer alcanzaría hasta los tres carriles causando daños a varios vehículos.

Automovilistas que circulan por el boulevard Díaz Ordaz se encuentran preocupados luego de la amenaza de un poste a punto de caer, a la altura del Boulevard Rogelio Cantú en Monterrey.

Según ciudadanos quienes transitan por la zona fue hace dos semanas que un vehículo se impactó contra la estructura provocando su inclinación, sin embargo, nadie se ha acercado a repararlo, y es que la preocupación también es por parte de ellos pues en la zona se encuentran al menos dos paradas de transporte público.

El poste de paneles solares alcanza al menos cinco metros, por lo que en caso de caer alcanzaría hasta los tres carriles causando daños a varios vehículos, lo cual se busca evitar.

Ante esto se realizó el llamado a las autoridades correspondientes para acudir al lugar y reparar o retirar el poste, pues es un peligro para todos.