Piden regresar campañas de vacunación a escuelas

Integrantes de Acción Nacional demostraron su preocupación por esta enfermedad que han catalogado más peligrosa y contagiosa que el Covid-19.

El PAN en Nuevo León aseguró que buscarán la manera de traer campañas de vacunación para que recorran las casas y escuelas de los 51 municipios del estado.

“Quiero anunciar que como iniciativa también de la diputada Claudia Caballero y con el apoyo del grupo legislativo del PAN, así como el grupo de regidores del PAN de Monterrey, estamos viendo la forma de cómo sí traer una campaña de vacunación que se pueda realizar no solamente aquí en las instalaciones del Comité Directivo Estatal, sino que a su vez y una vez que podamos lograr lo anterior, poderla trasladar a los 51 municipios restantes”, dijo Policarpo Flores, dirigente estatal de Acción Nacional.

Por su parte, la diputada local, Claudia Caballero, dijo que México estaba a nada de perder su certificación de país libre de sarampión que da la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el incremento de casos.

“La OMS ya está en la mira de quitarnos esta certificación que tuvimos por más de 30 años; era un virus erradicado y, pues bueno, hacer ese llamado a más vacunas, más información y, obviamente, más conciencia a nuestros ciudadanos.

“En los años ochentas, noventas, no lo digo con conocimiento, pero en las escuelas públicas, en los colegios privados había campañas de vacunación; en los centros comerciales había campañas de vacunación; hoy los ves esporádicos”, agregó Claudia Caballero.

Puntualizaron que se necesita una mayor transparencia en las cifras de casos de sarampión, ya que aseguran que esta enfermedad ya se esparció a municipios de la periferia como Allende, donde ya hay un caso.