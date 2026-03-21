Piden reforzar señalización por socavón en centro de Monterrey

Después de que un taxi cayera en él, los ciudadanos insistieron en la necesidad de colocar señalamientos claros y visibles

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La ciudadanía solicitó a las autoridades reforzar la señalización en el cruce de las calles Villagrán y Domínguez, en las inmediaciones de la Central de Autobuses, en el centro de Monterrey, luego de que un taxi cayera en un socavón que se formó en dicho punto, una zona de alta afluencia vehicular y peatonal.

¿Qué ocurrió en el cruce de Villagrán y Domínguez?

El incidente encendió la alerta entre vecinos y automovilistas, quienes señalaron que al momento del accidente no existía ningún tipo de advertencia visible que alertara sobre el riesgo en la vialidad.

¿Qué piden vecinos y automovilistas?

Aunque se informó que personal del municipio continúa trabajando en el área, los ciudadanos insistieron en la necesidad de colocar señalamientos claros y visibles, a fin de prevenir nuevos percances en una de las zonas más transitadas del primer cuadro de la ciudad.

Riesgo persiste en zona de alta afluencia

Los reportes advierten que, sin medidas preventivas adecuadas, podría repetirse una situación similar, especialmente por el constante flujo de vehículos y peatones en los alrededores de la terminal de autobuses.