Piden reforzar prevención ante pronóstico de más lluvias

Plantean revisar cauces, alcantarillas y zonas de riesgo en los municipios antes de que se registren posibles contingencias viales.

Ante el pronóstico de lluvias por encima del promedio para los próximos meses, Waldo Fernández hizo un llamado al Gobierno de Nuevo León y a los municipios a reforzar las acciones preventivas y la coordinación para reducir riesgos durante la temporada de precipitaciones.

El senador con licencia y aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León planteó que las autoridades aprovechen las próximas semanas para revisar las condiciones de drenajes, alcantarillas, cauces y otros puntos identificados como zonas de riesgo.

Fernández también propuso fortalecer los protocolos de Protección Civil y mejorar la coordinación entre las dependencias estatales y municipales encargadas de atender posibles contingencias.

“No tenemos que esperar a que llegue una emergencia para empezar a actuar. Estado y municipios tienen tiempo para coordinarse, revisar los puntos de riesgo y tomar medidas para proteger a las familias”, señaló.

De acuerdo con información difundida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para octubre y noviembre se prevén 108.2 milímetros de lluvia en Nuevo León, cifra que representa un 21 por ciento más que el promedio histórico y 96 por ciento más que lo registrado durante el mismo periodo del año pasado.

Ante este escenario, el llamado es a que las autoridades revisen con anticipación la infraestructura hidráulica y los mecanismos de respuesta para atender posibles afectaciones derivadas de las lluvias.

La propuesta también contempla mantener una comunicación coordinada entre los gobiernos estatal y municipales para identificar zonas vulnerables y establecer medidas preventivas antes de que se presenten contingencias.

Con información de Marisol Gómez.