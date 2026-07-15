Piden reclasificar la Carretera Nacional tras accidente mortal

El legislador señaló que la vía ha cambiado con el crecimiento urbano y adelantó que buscarán realizar un exhorto a las autoridades federales

El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Javier Caballero, consideró que la Carretera Nacional debe ser tratada como una vialidad conurbada y no como una carretera de alta velocidad, luego del accidente ocurrido el pasado fin de semana en el municipio de Santiago, que dejó cuatro personas sin vida.

El legislador señaló que la vía ha cambiado con el crecimiento urbano y adelantó que buscarán realizar un exhorto a las autoridades federales para revisar su clasificación.

“Hoy la carretera nacional se sigue manejando como una vía de alta velocidad y creo que cada vez más se asemeja a una avenida que ya está conectada con la zona metropolitana. Tendremos que hacer los exhortos correspondientes con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se considere como una vialidad ya conurbada”, explicó el presidente.

Caballero recordó que conoce la problemática desde su etapa como alcalde de Santiago y afirmó que existe una falta de vigilancia por parte de autoridades federales.

“Es un tema que conozco muy bien; me tocó hace seis años ser alcalde del municipio de Santiago y la Nacional es una carretera federal, pero carece de custodios de elementos.

“El municipio de Santiago ha tenido que asumir la responsabilidad en algunos tramos en los cuales se le da la custodia municipal, pero no toda la carretera federal tiene esta custodia municipal y ya tengo mucho tiempo de no ver presencia federal que esté regulando las velocidades de esta vía”, agregó.

Un accidente vial registrado la noche del viernes 10 de julio sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 259, en el municipio de Santiago, Nuevo León, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y una lesionada, informó Protección Civil del Estado.

En el lugar se atendió un accidente tipo estrellamiento en el que participaron dos vehículos particulares.

Como resultado del impacto, cuatro personas perdieron la vida y una mujer identificada como Ángela Lizeth González Munguía resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital.

Las primeras investigaciones señalan que un Toyota Camry circulaba a exceso de velocidad y una de las líneas de investigación apunta a que sus ocupantes participaban en arrancones.

Al llegar a una curva, el conductor perdió el control, cruzó el camellón central e invadió los carriles contrarios, donde chocó de frente contra una camioneta Audi.

El automóvil terminó prácticamente partido en dos y sus ocupantes salieron proyectados sobre el pavimento.

Las víctimas fueron identificadas como Mauricio, quien presuntamente conducía el vehículo, Ana Luisa, Kelly Escobedo y Patricia Arizpe, estas últimas de 20 años de edad.

La circulación permaneció cerrada durante varias horas mientras se realizaban las labores periciales y el retiro de las unidades. La Fiscalía General de Justicia mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos.