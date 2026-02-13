Piden que se garanticen los intérpretes en la defensoría pública

La propuesta es una modificación a la Ley de Defensoría Pública en donde se busca establecer condiciones mínimas para que dar acceso equitativo a la justicia

El diputado de Morena, Jesús Elizondo presento una reforma para que se garanticen intérpretes de lengua de señas mexicana y lenguas indígenas en la defensoría pública.

La propuesta es una modificación a la Ley de Defensoría Pública en donde se busca establecer condiciones mínimas para que todos tengan un mismo acceso a la justicia en la entidad.

“Es importante el promover la accesibilidad y la inclusión en el Instituto Defensoría Pública, porque una realidad innegable a mí me toca verlo como diputado es que hay muchísimas personas que no pueden pagar un abogado y que al no poder pagar una asesoría, un servicio legal en la práctica termina quedándose fuera de una defensa digna y terminan quedándose fuera de la posibilidad en algunas situaciones de que se les haga justicia en México por muchos años se privatizó en la justicia. “Hay que decirlo, se convirtió en un privilegio, en un lujo, en algo que solo unos cuantos podían acceder. Dijo Jesús Elizondo.

De acuerdo con la iniciativa, el derecho a una defensa adecuada puede verse vulnerado cuando existen barreras lingüísticas o de comunicación que no son atendidas por el Estado, lo que impide a las personas comprender plenamente el proceso y ejercer sus derechos.

Aunque el marco constitucional contempla principios de igualdad y debido proceso, la Ley de Defensoría Pública estatal no establece actualmente de forma expresa, obligatoria y sistemática la provisión de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana ni de lenguas indígenas, lo que, según el promovente, genera discrecionalidad institucional y riesgos de desigualdad en la aplicación del servicio.