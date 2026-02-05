Piden que nueva cortina de El Cuchillo la pague la Federación

Fue durante una rueda de prensa que Sheinbaum indicó que Nuevo León no tendría afectaciones por esta medida y que no se ha puesto en riesgo a nadie

Debido a que ven el proyecto de la nueva cortina de la presa El Cuchillo como una manera de tener más agua para pagar la deuda con Estados Unidos, el representante del Congreso en el consejo de Agua y Drenaje, Javier Caballero pidió que esta la pague la federación.

Luego de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, dijera que Nuevo León no tiene problemas de agua y que se prevé que la cuenca del Río San Juan se seguirá usando para enviar agua a Estados Unidos, Caballero dijo que verán bien el proyecto si no se paga con recursos de la entidad.

“Pues pareciera que esta propuesta es como decir, vamos a almacenar más agua porque le tenemos que dar agua a Estados Unidos, ¿no? Finalmente, Nuevo León, ¿qué ganaría? Pues más capacidad, sí, pero seguimos teniendo dos acueductos, la capacidad de transmisión de agua para la zona metropolitana seguiría siendo la misma.

“Y si bueno, están planteando la posibilidad de esta nueva cortina para eso, pues que lo pague la Federación, por qué lo tiene que pagar la gente de nuevo León, que lo fondee con agua, que lo fondee el gobierno federal y por supuesto que veríamos con buenos ojos este proyecto”, dijo Javier Caballero.

