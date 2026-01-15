Piden que autopista a aeropuerto vuelva a ser gratuita

Fue la diputada presidenta del Congreso, Itzel Castillo quien presentó el exhorto tanto a los titulares del Poder Ejecutivo como a la Red Estatal de Autopistas

Debido a que el tráfico en la avenida Miguel Alemán continuará, diputadas en el Congreso del Estado solicitaron que la autopista al aeropuerto vuelva a ser gratuita, para aquellos que transitan diariamente hacia el norte de la metrópoli.

Fue la diputada presidenta del Congreso, Itzel Castillo quien presentó el exhorto tanto a los titulares del Poder Ejecutivo como a la Red Estatal de Autopistas para que suspendan el cobro, hasta que no se resuelva el tema del tráfico.

“El pasado 4 de enero se reanudó el cobro de peaje en autopistas que hoy no operan como una alternativa, sino como rutas obligadas para que miles de ciudadanos puedan llegar a sus hogares, escuelas y trabajo. “Ante esto hoy hacemos un respetuoso exhorto a los Titulares del Poder Ejecutivo y Red Estatal de Autopistas, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, implementen las medidas necesarias que permitan liberar el cobro de peaje en la autopista a Aeropuerto, mientras continúen las afectaciones viales ocasionadas por las obras de la Línea 6 del Metro”, dijo Itzel Castillo.

A este exhorto se sumó la diputada de Morena, Grecia Benavides quien resaltó que es fundamental salvaguardar la economía de las familias que diariamente toman esta vía para llegar a sus destinos.

“Manifestar mi respaldo al exhorto que se acaba de presentar, toda vez que la situación de la caseta de Guadalupe y los carriles al aeropuerto no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural relacionada con la situación y operación financiera de la Red Estatal de Autopistas”, agregó Benavides.

A esto también se le sumó una petición a la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana para que entregue un informe sobre el porcentaje de avance de la líneas 4 y 6 del Metro, las causas técnicas de los retrasos en la ejecución de las obras, se explique si existe un plan alterno de movilidad si estas líneas no entran en funcionamiento en las fechas establecidas y también la fecha de término de construcción de estas.

Estos exhortos fueron aprobados por la mayoría de la Sesión Permanente del Congreso del estado, con la abstención de dos diputados de Movimiento Ciudadano.