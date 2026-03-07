Piden procedan denuncias de abuso contra entrenadores de handball

Los acusados son los entrenadores Rolando 'N' y Cecilio 'N', vinculados a ligas deportivas, municipios y deporte universitario

Tras el caso de "Dámaso N", acusado de abusar de gimnastas, se destapó otro episodio de presunta violación, abuso y acoso sexual contra niñas y mujeres deportistas.

Los acusados son los entrenadores, profesores y árbitros de handball o "balón-mano", "Rolando N" y "Cecilio N", vinculados a ligas deportivas, municipios y deporte universitario.

Fernanda Reyes denunció que su violador se llama "Rolando N", entrenador y profesor de la Preparatoria Pablo Livas, dueño de la Liga Regiomontana y entrenador en varios municipios.

"Soy víctima de "Rolando N", abusó sexualmente de mí en su casa mediante una fiesta, porque estos personajes se dedican hacer fiestas después de un torneo, y ahí invitan a jugadoras menores y mayores de edad, a tomar, a comer, y ahí es donde realizan sus abusos sexuales", detalló.

"Rolando N" estaría implicado en 50 casos, "Cecilio N" en 30; y ambos suman 5 denuncias penales.

"Lorena" cubre su rostro no por ella, sino por su hija menor de edad, presuntamente abusada por "Cecilio N", entrenador y profesor de la Preparatoria 22, y entrenador en el municipio de Guadalupe.

Describió el modus operandi

"Se hacían fiestas privadas, de dos o tres entrenadores y que ahí les daban cerveza, que las ponían borrachas y que abusaban de ellas... más de 20 jovencitas me hablaron para decirme que dos entrenadores de ahí, uno de ellos Cecilio, les condicionaba a tener relaciones sexuales o les quitaban la beca. Aun cuando ellas les decían que no les importaban las becas, eran violadas", denunció.

El sustituto fue semejante

"Pusieron de entrenador al señor "Rolando N", que tenía tres carpetas de investigación por abuso sexual. Eso fue lo que resolvió el municipio: quitaron a un pedófilo y pusieron a otro", recriminó.

Ellas le exigieron a la Fiscalía de Justicia proceder en las denuncias 106454, 074255, 107264, 131660, todas del 2025, ya que ninguna avanza.

Una víctima no está sola

Si usted vivió algo parecido, marque el teléfono 222 932 3873, de la colectiva feminista de Handball México, o consulte sus redes sociales.