Piden priorizar registro de agresores familiares y sexuales

La Secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan pidió que se prioricen dos iniciativas que presentó las cuales crean el registro estatal de agresores sexuales y otro de Violentadores Familiares.

Esta petición la hizo la secretaria en el Congreso del Estado respaldada por la bancada de Movimiento Ciudadano, pues aseguraron que ya se pudo aprobar el registro de deudores alimentarios y faltarían estos dos más.

“Necesitamos que quien violente particularmente a las mujeres, que es el caso mayor o a los menores, pues que esté en un registro para para que se ordene una terapia, porque es la única forma de salir adelante con una reconstrucción del tejido social, pero con una reconstrucción de la persona y trabajar con las masculinidades positivas.

“Y en el caso de los delitos de menores, particularmente los delitos sexuales, hay una cifra negra porque no hay una denuncia, porque no hay un reporte, porque pues los menores no pueden por sí mismo ejercer ese derecho, requieren una representación y pedimos también en esta iniciativa, pues que este de estos delitos y que este encubrimiento pues que no caduque”, dijo Graciela Buchanan.

Por parte de la bancada, la diputada vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña dijo que una vez sea turnada en cartera, se pedirá que se vea de manera urgente para que salga lo más rápido posible.