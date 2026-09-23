Piden preparar a escuelas y familias ante el uso de celulares

El aspirante también planteó que la implementación de las medidas considere aquellos casos en los que la tecnología tenga una finalidad educativa

Ante las nuevas disposiciones nacionales que restringirán el uso de celulares durante la jornada escolar, Waldo Fernández, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, llamó al Gobierno del Estado a informar con anticipación a escuelas, docentes y familias sobre la aplicación de las medidas.

Fernández señaló que es necesario establecer reglas claras y comunicar oportunamente cómo se implementarán las disposiciones en los planteles educativos de Nuevo León.

“Es importante que las escuelas y las familias sepan con claridad cómo se van a aplicar estas medidas en Nuevo León. Hay que informar con tiempo y acompañar a maestros y padres de familia para que todos sepan cómo va a funcionar”, afirmó.

Restricción de celulares comenzará el 3 de noviembre

Las nuevas reglas comenzarán a aplicarse el próximo 3 de noviembre en primarias y secundarias del país. En Nuevo León, la Secretaría de Educación ha informado que trabaja en los lineamientos para regular el uso de dispositivos digitales en los planteles y que el tema será abordado durante el Consejo Técnico Escolar.

El aspirante también planteó que la implementación de las medidas considere aquellos casos en los que la tecnología tenga una finalidad educativa, al tiempo que se busca fortalecer la atención y la convivencia entre los estudiantes durante la jornada escolar.

Pide mantener uso educativo de la tecnología

“No se trata solamente de guardar el celular. Se trata de tener reglas claras para que las niñas, niños y adolescentes puedan concentrarse, aprender y convivir mejor, sin dejar de aprovechar la tecnología cuando sea una herramienta para su educación”, agregó Fernández.

La aplicación de las nuevas disposiciones implicará que autoridades educativas, docentes y familias conozcan con anticipación los criterios que deberán seguirse en los planteles, así como las excepciones relacionadas con actividades de carácter educativo.

Con información de Marisol Gómez....