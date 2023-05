Piden poner especial atención en la salud mental

Especialista señala cuáles son las actitudes que tienen las personas que padecen de situaciones difíciles en alguna etapa de su vida

Por: Javier Torres

Mayo 30, 2023, 14:36

La salud mental es un tema que debemos tratar todos por igual, hace unos días, un hombre se vio involucrado al intentar saltar de un puente en el municipio de Escobedo.

Pero, ¿por qué el ser humano llega a estos límites?

El equipo de INFO7 buscó a un especialista para que nos platique más a fondo de esta situación.

‘’La salud mental es el estado emocional, social y psicológico que todos los seres humanos tenemos y eso es lo que nos hace funcionales todos los días, en nuestro día a día con nuestra pareja, familia, lo que nos hace sentir mejor’’, dijo Myriam Gallardo.

‘’Lo principal que se observa cuando hay una buena salud mental es el funcionamiento que tenemos en las distintas áreas de nuestra vida a nivel pareja, laboral y familiar, eso es lo que nos va indicando a nosotros lo que nos hace sentir bien. Es ese punto importante donde sentimos que nos estamos desarrollando por completo y que no hay ningún impedimento que nos haga desarrollar esas actividades’’, añadió la especialista.

También, podemos identificar cuáles son las actitudes que tienen las personas que padecen de situaciones difíciles.

‘’Hay muchísimas señales cuando una persona no se encuentra bien, actualmente los trastornos mentales están muy a la orden del día, es algo que se está viendo demasiado pero también hay mucha desinformación y esto puede afectar. Las principales señales son el decaimiento, bajo rendimiento laboral, esa irritabilidad constante, tristeza, llorar de la nada, son esos puntos que nos van indicando que podemos ver en algún familiar o amigo que no se encuentra bien’’, comentó Myriam Gallardo.

Y justamente en este tema, las instituciones han dejado este asunto en cuestión por un lado.

‘’Si, se ha dejado muy de lado este tipo de temas que son vitales. Hay muchas empresas, instituciones que minimizan este tipo de situaciones. Estas cuestiones que no se toman en cuenta o bien que los trastornos los ven como si estuvieras jugando con ello y no, no es así’’, concluyó Myriam.

En estos casos, lo mejor es acudir con un especialista porque, como dicen, la salud es primero, y la mental, primero que todo.