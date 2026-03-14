Piden padres se investigue caso de menor que ingirió cloro

El objetivo, señalaron, es esclarecer cómo ocurrió el incidente y qué medidas se tomarán dentro del plantel escolar, pues apuntan podría ser bullying

Luego de que un menor de 11 años fuera víctima de una broma en la que un compañero vertió cloro en su termo, padres de familia acudieron a las instalaciones de la escuela primaria Doctor Eduardo Aguirre Pequeño, ubicada en la colonia Puerta Mitras, en Santa Catarina.

Los padres se presentaron en el plantel para sostener una reunión con la directora y conocer lo ocurrido tras el incidente registrado dentro de la institución educativa.

Padres de familia piden investigar lo ocurrido

Tras casi una hora de espera, algunas madres de familia informaron que durante la reunión se llegó al acuerdo de investigar el motivo de la broma, así como determinar si hubo otros estudiantes involucrados en el hecho.

El objetivo, señalaron, es esclarecer cómo ocurrió el incidente y qué medidas se tomarán dentro del plantel escolar.

Menor recibió atención médica tras ingerir el líquido

La señora Blanca explicó que el pequeño, identificado como Rubén, alcanzó a ingerir parte del líquido, pero lo escupió de inmediato y recibió atención médica.

“El niño le dio el trago al cloro, vino la ambulancia, lo revisaron le dieron leche aquí todo, pero el niño está bien gracias a Dios el niño está bien y el niño vino a clases”.

Tras la revisión médica, el menor regresó al plantel para continuar con sus actividades escolares.

Padres mencionan posible caso de bullying

Rubén acudió nuevamente a la primaria, mientras que algunos padres solicitaron que también se investigue la posibilidad de un caso de bullying dentro del plantel.

“Por qué están poniendo cosas que no son, entonces yo le pido de favor, hay que investigar bien antes de dar la noticia”.

“Son niños, pero pues es que uno debe de educarlos verdad de ver qué es lo que están tomando los niños, pero la verdad no sé”.

Escuela no informa sanciones hasta concluir investigación

Hasta el momento, no se ha informado sobre la suspensión del estudiante involucrado ni se ha dado a conocer su identidad.

Las autoridades escolares indicaron que se esperará a que concluyan las investigaciones para determinar qué sanción podría aplicarse tras lo ocurrido en la primaria.