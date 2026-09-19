Piden otro maestro por sobrecupo en primaria de Guadalupe

Madres de familia temen que el elevado número de menores en el grupo de primer año, integrado por 50 alumnos, dificulte su aprendizaje y atención

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Madres de familia de la escuela primaria Virginia Jiménez Rodríguez, ubicada en la colonia Evolución, en Guadalupe, solicitaron el apoyo de las autoridades educativas ante el sobrecupo que se registra en un grupo de primer grado, integrado por 50 alumnos.

Las inconformes señalaron que anteriormente se aceptaban hasta 30 estudiantes por salón, por lo que temen que el elevado número de menores dificulte su aprendizaje y atención durante las clases.

Ante esta situación, las madres de familia aseguraron que cuentan con un salón apto para recibir a los estudiantes y únicamente solicitan la asignación de un maestro que permita dividir el grupo.

Indicaron que ya han enviado diversos oficios para exponer la problemática ante la región, pero hasta el momento no han obtenido respuesta.

La escuela se localiza en el cruce de las calles 18 de Marzo y San Gregorio, donde las familias esperan que las autoridades educativas atiendan su petición para garantizar mejores condiciones de aprendizaje para los menores.