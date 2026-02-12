Piden no prejuzgar en casos de trastorno mental

En el caso de la mujer con presunto trastorno de personalidad que se lanzó de un auto donde viajaba con familiares y quien luego fue arrollada en la avenida Paseo de Los Leones en Monterrey, la psicóloga Sandra Judith Melchor Álvarez pidió a la población no prejuzgar, sino prestar atención a quienes nos rodean para detectar alteraciones en su comportamiento o en su salud mental para ayudarlos y canalizarlos.
La coordinadora de Desarrollo Humano de la Cruz Roja en Nuevo León, Sandra Melchor Álvarez, pidió ser conscientes.
"Como sociedad, necesitamos dejar de estigmatizar y hacer juicios de valor sobre lo que puede estar pasando respecto a la salud de una persona, esta situación nos trae de relevancia la importancia de las crisis de salud mental al igual que las crisis de salud médica o emergencias médicas", explicó.
La psicóloga consideró que este episodio pone de relevancia la importancia de generar programas de prevención y de cultura de la salud mental.
"Algo que podemos hacer como sociedad y también en lo individual es prestar atención en cambios de comportamiento y actitudes que pueden llegar a tener las personas con las que estamos más cercanas, hay ocasiones en las que no vamos a tener las palabras más adecuadas para responder ante eso, pero la escucha activa y la empatía y saber a qué instancias poder canalizar pueden ayudar en la vida de una persona que está pasando por alguna situación", expuso.
Aclaró que quienes tienen algún trastorno mental, como el de personalidad u otro que afecte su estado de ánimo, no son los únicos que pueden resultar dañados por una crisis.
"En un mundo muy activo, muy productivo, muy demandante, todos estamos a la disposición de que nos llegue a ocurrir algo por el estilo, así es que por ello esta situación nos debe centrar al punto importante de la humanidad, la escucha activa y sobre todo al respeto también de la salud de los demás", afirmó.
La clave es no estigmatizar, sino pedir ayuda para canalizar.
Si usted conoce a alguien que requiera ayuda, puede marcar el teléfono de contacto de la Cruz Roja: (81)1591-2458, del Área de Desarrollo Humano. O en el correo: psicologia@cruzrojanuevoleon.org (http://cruzrojanuevoleon.org/)