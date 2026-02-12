Piden no prejuzgar en casos de trastorno mental

Quienes tienen algún trastorno mental, como de personalidad u otro que afecte su estado de ánimo, no son los únicos que pueden resultar dañados por una crisis

En el caso de la mujer con presunto trastorno de personalidad que se lanzó de un auto donde viajaba con familiares y quien luego fue arrollada en la avenida Paseo de Los Leones en Monterrey, la psicóloga Sandra Judith Melchor Álvarez pidió a la población no prejuzgar, sino prestar atención a quienes nos rodean para detectar alteraciones en su comportamiento o en su salud mental para ayudarlos y canalizarlos.

La coordinadora de Desarrollo Humano de la Cruz Roja en Nuevo León, Sandra Melchor Álvarez, pidió ser conscientes.

"Como sociedad, necesitamos dejar de estigmatizar y hacer juicios de valor sobre lo que puede estar pasando respecto a la salud de una persona, esta situación nos trae de relevancia la importancia de las crisis de salud mental al igual que las crisis de salud médica o emergencias médicas", explicó.

La psicóloga consideró que este episodio pone de relevancia la importancia de generar programas de prevención y de cultura de la salud mental.

"Algo que podemos hacer como sociedad y también en lo individual es prestar atención en cambios de comportamiento y actitudes que pueden llegar a tener las personas con las que estamos más cercanas, hay ocasiones en las que no vamos a tener las palabras más adecuadas para responder ante eso, pero la escucha activa y la empatía y saber a qué instancias poder canalizar pueden ayudar en la vida de una persona que está pasando por alguna situación", expuso.

Aclaró que quienes tienen algún trastorno mental, como el de personalidad u otro que afecte su estado de ánimo, no son los únicos que pueden resultar dañados por una crisis.

"En un mundo muy activo, muy productivo, muy demandante, todos estamos a la disposición de que nos llegue a ocurrir algo por el estilo, así es que por ello esta situación nos debe centrar al punto importante de la humanidad, la escucha activa y sobre todo al respeto también de la salud de los demás", afirmó.

La clave es no estigmatizar, sino pedir ayuda para canalizar.

Si usted conoce a alguien que requiera ayuda, puede marcar el teléfono de contacto de la Cruz Roja: (81)1591-2458, del Área de Desarrollo Humano. O en el correo: psicologia@cruzrojanuevoleon.org (http://cruzrojanuevoleon.org/)