Piden no autorizar construcciones en zonas sujetas a protección

Para evitar más ecocidios como el registrado en los Humedales de Zuazua, el diputado de Movimiento Ciudadano, Glen Villarreal, exhortó a los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey a no autorizar construcciones o desmontes en áreas susceptibles de protección ambiental.

Plantean frenar permisos sin dictamen ambiental

Desde el Pleno del Congreso local, Villarreal señaló que, aunque los humedales no cuentan actualmente con declaratoria de protección, son únicos en Nuevo León y deben preservarse para evitar su invasión.

“No se trata de oponernos al desarrollo, se trata de asegurar que el crecimiento sea responsable, legal y sostenible. Primero deben estar los permisos completos, después la construcción. Cuando falta un dictamen ambiental, el riesgo no es solo administrativo, es un riesgo para el patrimonio natural de todas y todos”.

Exhorto prohíbe desmontes sin autorizaciones completas

El acuerdo aprobado por los diputados solicita no autorizar desmontes ni licencias de construcción en terrenos arbolados, cerros, laderas, humedales, áreas naturales protegidas, terrenos forestales, zonas de preservación ecológica, zonas no urbanizables o sujetas a restricción ambiental, sin acreditar el cumplimiento integral de las autorizaciones ambientales, forestales y de impacto ambiental exigidas por la legislación estatal y federal.

Antecedente: desmonte en sistema lagunario

En enero se dio a conocer un desmonte en la calle Santa Elena para ampliar desarrollos inmobiliarios, donde se afecta el arroyo que conecta un sistema lagunario compuesto por cuatro cuerpos de agua.