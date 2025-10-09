Piden municipalizar colonias tras tragedia en Catujanes 

Ciudadanas pidieron al Congreso que la municipalización de nuevos fraccionamientos tenga un año, para que el municipio haga mantenimiento y evite tragedias

Ciudadanas acudieron al Congreso para pedir que la municipalización de los nuevos fraccionamientos tenga un plazo de un año, para que el gobierno municipal pueda hacer los mantenimientos correspondientes y evitar tragedias como la de Catujanes.

Tania Partida, ciudadana y exregidora de Monterrey, pidió esto a través de una modificación a la Ley de Asentamientos Humanos, ya que aseguró que actualmente hay colonias con más de 15 años de haberse terminado que los desarrolladores siguen sin entregar al municipio.

“Queremos que la ley obligue que después de un determinado tiempo, se obligue a los desarrolladores a entregar al municipio la colonia o se les sancione por no hacerlo; no entregan porque no está estipulado en la ley. “Los años pasan, hay colonias que tienen más de 30 años y no las entregaron y los afectados son los ciudadanos, porque ellos pagan impuestos y no tienen esa protección, ese mantenimiento por parte del municipio”, dijo Tania Partida.

El 25 de septiembre una barda se derrumbó y causó la muerte de un bebé de 7 meses; el derrumbe se dio luego de una acumulación de agua por la falla en el drenaje pluvial de las colonias Bosques del Vergel y Catujanes.

Algunos expertos señalan que estos fraccionamientos se edificaron encima de una cañada natural y no hicieron las adecuaciones pluviales correctas para que el agua fluyera acertadamente.