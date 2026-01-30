Piden menos deuda, pero siguen sin presupuesto

Los diputados indicaron que se hablaron de ciertas cifras entre ellas una deuda de $8,000 millones, la cual no aprobaron, ni descartaron

Mas que avanzar en la nueva reunión presupuestal entre el Legislativo y el Ejecutivo, parece ser que retrocedieron más las negociaciones pues aunque el Poder ejecutivo presentó una solicitud menor de deuda, también dijeron que necesitarían dinero para nuevos proyectos.

Los diputados indicaron que se hablaron de ciertas cifras entre ellas una deuda de $8,000 millones, la cual no aprobaron, ni descartaron, pero dijeron que necesitan analizar en qué se gastaría.

“Se habló sobre la deuda, que si había algún condicionamiento o algo, pero pues no hay condicionamientos hasta ahorita, lo único que se dijo aquí y que fue algo sujeto al análisis, a la escrutinio, a verificar si realmente ese presupuesto que se tiene para el metro es lo suficiente y lo necesario. “La cifra que ahí se manejó fue de 8000 millones, esa fue la cifra que se manejó sin llegar, vuelvo a decir a ninguna acuerdo”, explicó la diputada del Partido del Trabajo, Guadalupe Rodríguez.

Por otra parte, también se planteó una nueva obra la cual necesetaría alrededor de $3,000 millones de pesos de financiamiento, la cual se trata de una nueva cortina para la Presa El Cuchillo, solicitud con la cual los diputados no estuvieron de acuerdo.

“Pues nos dieron una sorpresa de $3,000 millones de pesos nuevos para ampliar la cortina de la Presa del Cuchillo que por una necesidad. “Como lo mencionan mis compañeros diputados, la verdad seguimos viendo sin pies y cabeza a este gobierno, por qué como al cuarto para las 12, porque para nosotros ellos ya se van y hoy nos presentan un proyecto nuevo que cuesta $3,000 millones de pesos que dicen que todavía no tienen los permisos, pero se ven muy favorable que a Conagua les gustó, que Conagua no le va a poner ni un peso todavía, pero bueno, pues si Conagua está interesado, todos sabemos que los proyectos de Conagua son paripaso, le ponen 50%”, dijo el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente.

Se indicó que volverán a trabajar sobre la propuesta original que envió el Gobierno del Estado, ya que en esta reunión no se habló específicamente sobre alguna propuesta nueva, sino de la nueva obra para la Presa El Cuchillo, la Legitimidad que tiene Ulises Carlin como encargado de Despacho de la Tesorería y una presentación donde se les explicó a los diputados porque se les entregaron menos recursos.

“Se presentó el porqué el señor Ulises Carlinín puede estar como encargado de la Tesorería, se dio certeza de que pues la Comisión de Hacienda, los bancos, todos han dado certeza y le han dado el visto bueno”, dijo el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores.

Sin embargo, el nombramiento de Ulises Carlin quedaría pendiente, ya que como aún no llegar a un acuerdo presupuestal, temen que no consigan los 28 votos necesarios para nombrarlo Secretario de Tesorería y Finanzas del Estado.

Por último, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores indicó que los diputados ya habían entendido porque a los poderes y a los organismos autónomos se les depositó menos recursos.

“También se hubo una presentación donde se enseñan el porqué de los recursos se entregaron así a los distintos poderes y los comparamos contra el año pasado. Es evidente que hubo más recursos que el año pasado, aun siendo una reconducción presupuestal. Entonces, pues en este escenario realmente no tiene nada que reclamar porque las cosas están haciendo con perfecta legalidad”, agregó Flores.

Sin embargo, los diputados reiteraron que su comparación de enero del 2025 con la del 2026 es invalida ya que el año pasado también se inició con una reconducción presupuestal del 2024 y posteriormente se aprobó un presupuesto y la reconducción actual está sobre el del 2025.

“Ya lo dijimos, ellos quieren comparar enero con enero con las administraciones que hicieron, sin embargo, en enero del año pasado aún no estaba vigente el presupuesto del 2025 porque se aprobó hasta febrero, por las acciones que hacen ellos. “Pues cuando comparas así ya partes de un error, ellos dicen que nos depositaron más, pero agarraron mal los datos desde el principio”, dijo la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza.

Hasta el momento la fecha de una nueva reunión sigue en suspenso, pues no se fijó una nueva fecha para negociar.