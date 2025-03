Piden mejorar carretera a Cola de Caballo para evitar accidentes

“Toda carretera que lleve montañas y curvas es muy peligrosa, por lo cual tiene que haber los señalamientos, incluso pues temas de muros de contención para que no queden los carros expuestos al voladero.

“Un ejemplo es la rumorosa en Baja California, pero tiene muros de contención para que no queden los carros expuestos, desde aquí hacemos un llamado tanto al gobierno del estado, como a los municipios porque no solamente Santiago tiene esta carretera, si no, parte del Sur del estado”, dijo Mario Soto, coordinador de Morena.