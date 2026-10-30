Piden mayor educación contra la diabetes en todo México

El evento reúne a médicos y autoridades para impulsar estrategias de prevención ante una enfermedad que afecta a millones en el país.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Durante la celebración del 34 Congreso Nacional de Diabetes, celebrado en Monterrey, las autoridades, especialistas y pacientes destacaron la importancia de avanzar en la prevención, en la educación y en la identificación temprana contra esta enfermedad que padecen cerca de 30 millones de mexicanos, aunque la mitad de ellos no lo saben.

La educación radica, principalmente, en formar hábitos de estilos saludables de vida.

La presidenta de la Federación Mexicana de Diabetes, Ruth Vélez, dijo que se requiere mayor conciencia.

"Falta mucha prevención. Las autoridades, afortunadamente, ahorita están abiertas; ahorita estamos tratando de hacer una alianza con ellas y trabajar en esa parte de prevención", consideró Vélez.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León, Alejandra Clariond Rangel, pidió hacer más visible esta pandemia.

"Yo creo que lo más urgente es la educación, estamos hablando desde preescolar. Si a un niño lo enseñamos a comer bien, estamos trabajando en sus hábitos; entonces, a nivel preescolar, a nivel primaria, hay que cuidar eso, cómo comer y tener hábitos", afirmó Clariond Rangel.

El doctor Omar Meza, director médico de clínicas especializadas en el tema, urgió a visibilizar los casos.

"Cada año aparecen más casos nuevos, y sobre todo está afectando a la población más joven, niños y adolescentes. ¿Qué estamos haciendo? Creo que lo más importante es hacer visible el problema, no se puede mejorar aquello que no se acepta. Creo que, como sociedad, el gran reto es la lucha contra la obesidad, primero, y todo lo que se derive de la diabetes", sostuvo.

La secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, aseguró que Nuevo León tiene la tasa de mortalidad más baja del país en diabetes, con 34 defunciones por cada 100 mil habitantes, cifra muy por debajo de la media nacional, que marca 80 muertes en esa misma proporción.

"A nivel nacional representa en términos generales la segunda causa de muerte, en Nuevo León representa la tercera. En todos los estados del país la tasa de mortandad por diabetes es más alta. Y aquí en Nuevo León es la más baja de todo el país con 34 defunciones, a diferencia de lo que sucede en el resto del país: el promedio nacional en defunciones es 80 por cada 100 mil", destacó. "Sabemos que el 70 por ciento de las personas que son diabéticas lo saben, pero el 30 por ciento no. Y del 70 por ciento que lo saben, solamente un 30 por ciento tienen un control adecuado", lamentó.

En tanto, la secretaria del Consejo de Salubridad General en México, Patricia Clark, destacó que hay que dimensionar esta enfermedad en toda su dimensión.

"La visión integral también se refleja en el lanzamiento de la ruta con síndrome cardio-renal metabólico, que nos va a permitir poner en la mesa una estrecha relación entre la salud metabólica del corazón, del hígado y los riñones, reconocer que los diabéticos deben conocer esta relación, que es fundamental para prevenir complicaciones", declaró.

Así, el reto es mayor prevención, más educación e identificación temprana de la diabetes.

Este Congreso continuará este viernes y sábado en un centro de espectáculos, en el cruce de las avenidas Juárez y Ocampo, en el centro regio.