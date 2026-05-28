Piden justicia por presunto abuso a niño en escuela de La Alianza

Los hechos ocurrieron en los baños de la escuela primaria Julio Ruelas, donde aproximadamente cinco estudiantes de quinto grado acorralaron al menor

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Madres de familia se encuentran pidiendo justicia luego de un caso indignante que ocurrió al interior de un plantel educativo en el municipio de Monterrey.

Fue a través del reporte ciudadano de INFO7, que solicitaron el apoyo luego de que el pasado viernes un menor de siete años fue víctima de un supuesto abuso por parte de compañeros de quinto grado.

“Sí, claro que sí, si no fue físico fue psicológico porque el niño tiene siete años, entonces le van a quedar al niño de por vida el trauma yo creo”.

Los hechos ocurrieron en los baños de la escuela primaria Julio Ruelas, ubicada en la colonia La Alianza, donde aproximadamente cinco menores de quinto grado acorralaron al menor en los sanitarios para posteriormente bajarle el pantalón y comenzar a bromear con él.

Ante esto las madres de familia han pedido la directora pueda brindarles una plática con ellas, la cual no habría ocurrido hasta la mañana de este miércoles, donde la respuesta solo fue que serán las autoridades regionales quienes se encarguen del caso hasta el próximo viernes.

Esto causó indignación pues los presuntos señalados continúan asistiendo con normalidad, ya que no se les puede negar el derecho a estudiar.

Los padres de familia continuarán insistiendo por una respuesta pues el menor de segundo grado de tan solo siete años, presentó afectaciones psicológicas luego de lo sucedido, así mismo temen la situación se pueda repetir por la mala conducta de los jóvenes y las deplorables instalaciones de los sanitarios del plantel.