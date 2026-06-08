Piden intervención municipal por encharcamiento de drenaje

El problema se originó tras las recientes lluvias registradas en la zona metropolitana, lo que ha provocado que el agua permanezca acumulada

Vecinos de la colonia Infonavit La Joya, en el municipio de Guadalupe, denunciaron la acumulación de agua de drenaje estancada que desde hace aproximadamente una semana obstruye el acceso a la calle Copilco.

De acuerdo con los habitantes del sector, el problema se originó tras las recientes lluvias registradas en la zona metropolitana, lo que ha provocado que el agua permanezca acumulada sin que hasta el momento haya sido retirada.

Los residentes señalaron que la situación genera malos olores y representa un foco de insalubridad, además de dificultar el tránsito de vehículos y peatones que utilizan diariamente la vialidad.

Piden intervención de las autoridades

Ante estas condiciones, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan el problema y realicen las labores necesarias para el desalojo del agua, con el fin de evitar riesgos a la salud de quienes habitan en el sector.