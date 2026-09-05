Piden instalar climas en secundaria ante altas temperaturas

Los padres de familia se concentraron esta mañana en la entrada principal del plantel para solicitar la intervención de las autoridades educativas

A casi una semana del regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027, madres y padres de familia de la Escuela Secundaria número 18 “Felipe Pescador”, ubicada en la colonia Ferrocarrilera, en Monterrey, se manifestaron para exigir la solución a la falta de aparatos de clima funcionando en las aulas.

Los padres de familia se concentraron esta mañana en la entrada principal del plantel para solicitar la intervención de las autoridades educativas, al señalar que los alumnos continúan tomando clases en medio de las altas temperaturas y sin condiciones adecuadas de climatización.

El problema, explicaron, se arrastra desde el segundo semestre del ciclo escolar anterior, cuando una subestación eléctrica del plantel se quemó y dejó a la escuela sin servicio de energía.

Aunque la subestación ya fue reparada, ahora el conflicto se concentra en los aparatos de aire acondicionado, debido a que varios no se encuentran funcionando.

De acuerdo con las familias, para continuar con el proceso de reparación o instalación de los equipos ante la Secretaría de Educación es necesaria la intervención de las autoridades del plantel.

Sin embargo, aseguraron que hasta el momento no han podido sostener una reunión con la nueva directora, quien apenas se incorporó esta semana. Incluso, señalaron que desconocen el nombre de la responsable del plantel.

Ante esta situación, también solicitaron la intervención de la inspectora de la zona, a quien identifican como Guadalupe Leyva.

Mientras tanto, madres y padres de familia señalaron que el tiempo continúa pasando y son los estudiantes quienes enfrentan las consecuencias, al permanecer durante las clases en aulas sin climatización y soportando las altas temperaturas.