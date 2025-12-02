Piden indemnización para familias afectadas por explosión

Claudia Chapa pidió una indemnización para los afectados por la explosión de Pesquería, asegurando que el incidente fue por negligencia de las autoridades

La diputada coordinadora del Partido Verde, Claudia Chapa pidió una indemnización para las familias afectadas por la explosión de pirotecnia en el municipio de Pesquería, ya que aseguró que este incidente fue por negligencia de las autoridades municipales.

Según la información que compartió la diputada, los vecinos de la colonia Los Olmos, donde sucedió la tragedia, ya habían denunciado que en dicho domicilio se estaba almacenando esta pirotecnia de manera clandestina, sin embargo, el municipio hizo caso omiso.

“Muchos de los vecinos de Pesquería ya habían denunciado, y habían mencionado que en esta casa se estaba haciendo una bodega clandestina de pirotecnia e hicieron caso omiso".

“Por eso estamos exhortando al municipio y las autoridades a que hagan las investigaciones correspondientes, para sancionar a los responsables y también que el estado para que estos vecinos que fueron afectados, que, entre Protección Civil, la Secretaría de Salud, Igualdad e Inclusión para que chequen estas viviendas, si están en condiciones de usarse, si se van a derrumbar y qué se les indemnice”, dijo la diputada Claudia Chapa.

El coordinador del PAN, Carlos de la fuente, coincidió en que se debe de hacer una investigación, por las manifestaciones de denuncias previas por parte de los vecinos.

“La fiscalía General del Estado haga una investigación a fondo, porque hay manifestaciones que ya habían denunciado esa casa habitación donde tenía almacenado grandes cantidades de pirotecnia y al ser una omisión de protección civil del municipio de Pesquería, puede haber un delito porque hubo cuatro muertos y más de 100 heridos y eso puede generar una situación de riesgo”, dijo Carlos de la Fuente.

Por separado, el presidente de la comisión de Seguridad en el Congreso, el priista, Javier Caballero, pidió a los ciudadanos que sigan denunciando hasta que las autoridades hagan lo correspondiente.

“Es importante que la ciudadanía se siga sumando a las denuncias cuando se presente algún tipo de almacenamiento sospechoso, para que las autoridades actúen a tiempo y se eviten este tipo de tragedias”, dijo Javier Caballero.

En el mismo sentido, el diputado de Movimiento Ciudadano, Mario Salinas, exhortó a las autoridades estatales, federales y municipales a reforzar la supervisión, control y denuncia de la fabricación, almacenamiento y venta ilegal de pirotecnia en la entidad.

“Este Congreso no puede permanecer indiferente ante lo sucedido. Es necesario actuar con responsabilidad para prevenir nuevas tragedias. Tradiciones sí, pero sin poner en riesgo a nadie”, agregó Mario Salinas.