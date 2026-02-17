Piden fortalecer campañas de vacunación contra sarampión

La legisladora Claudia Caballero indicó que, debido a que el sarampión es altamente contagioso, es indispensable que la mayor parte de la población se vacune.

Ante el incremento de casos de sarampión en la entidad, la diputada del PAN, Claudia Caballero, pidió reforzar las campañas de vacunación contra esta enfermedad y promover otros métodos de prevención.

Plantean ampliar distribución de vacunas en municipios

En entrevista, la legisladora indicó que debido a que el sarampión es altamente contagioso, es indispensable que la mayor parte de la población se vacune, por lo cual consideró necesario incrementar la adquisición y distribución de vacunas, como se realizaba en años anteriores.

“Hay que reforzar el número de vacunas que están llegando a los municipios, a las propias clínicas en cada municipio. Sabemos que hay muchas clínicas las cuales hay vacunas ahí para la gente.

“Y recalcar que las campañas de vacunación son importantes y no hay que perder la costumbre que teníamos años atrás de las campañas en escuelas públicas, en colegios particulares, centros comerciales”.

Insisten en aplicar medidas preventivas adicionales

Asimismo, la diputada insistió en que también se deben aplicar otras medidas de prevención de contagios, como el uso de cubrebocas en lugares concurridos y evitar estornudar de manera abierta, entre otras acciones para reducir la propagación de la enfermedad.