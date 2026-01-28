Piden fechas exactas de reubicación de Zinc Nacional

El exhorto va dirigido a la Profepa, en donde además de las fechas, también se pide que sea transparente al 100% en el convenio que se firmó con Zinc Nacional

Luego de que se diera a conocer el convenio y la multa aplicada a Zinc Nacional por contaminar en Nuevo León, el diputado de Movimiento Ciudadano, Glen Villarreal, pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la fecha exacta de cuándo se reubicaría la planta de esta empresa fuera de la Zona Metropolitana.

Diputado solicita fecha para reubicación de Zinc Nacional

En rueda de prensa en el Congreso del Estado, Villarreal resaltó que uno de los puntos en el convenio que firmó Zinc Nacional con Profepa para remediar el daño que hizo al medio ambiente fue la reubicación de sus procesos más contaminantes; sin embargo, no se dijo cuándo se concretaría esta acción.

“Los convenios sin plazos ni obligaciones estrictas no garantizan la protección de la salud pública y terminan normalizando la contaminación a cambio de sanciones administrativas, sin resolver el problema de fondo”, dijo Glen Villarreal.

Reportan altos niveles de plomo y metales pesados

Así mismo agregó que en la zona de San Nicolás, en donde está ubicada Zinc Nacional, hay niveles altos de plomo y otros metales pesados en el suelo y en la sangre de mamíferos silvestres que viven por ese lugar.

“Los resultados muestran concentraciones de plomo con una excedencia de 17.54 veces por encima del límite establecido, así como excedencias graves a los límites permitidos por la NOM-147 de la SEMARNAT, lo que equivale a un 1,754 por ciento más de lo permitido. También se detectaron otros sitios con excedencias de hasta 12 veces en plomo, más de 9 veces en cromo, así como concentraciones elevadas de arsénico y cadmio, confirmando un patrón grave y persistente de contaminación del suelo”, agregó.

Exhorto a Profepa pide transparencia total del convenio

El exhorto va dirigido a la Profepa, en donde además de las fechas, también se pide que sea transparente al 100% en el convenio que se firmó con Zinc Nacional, para que se remedie por completo el daño y que también se haga un acceso público al seguimiento y resultado de dichas medidas.