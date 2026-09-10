Piden evitar pirotecnia durante fiestas patrias en Nuevo León

La Secretaría de Medio Ambiente estatal llamó a evitar la venta y uso de cohetes durante septiembre por sus efectos en el aire, mascotas y seguridad

Ante las celebraciones patrias de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León hizo un llamado a la ciudadanía y a los municipios para evitar la venta y el uso de pirotecnia.

La dependencia señaló que esta medida busca contribuir al cuidado de la calidad del aire, proteger la salud y el bienestar de las mascotas, además de prevenir accidentes relacionados con el uso de cohetes y fuegos artificiales.

Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente en el estado, destacó que las celebraciones patrias pueden realizarse de manera responsable sin poner en riesgo a las familias, otras personas ni a los animales de compañía.

¿Qué efectos genera la pirotecnia en Nuevo León?

El uso de cohetes y fuegos artificiales libera contaminantes al aire y genera ruido intenso. Además, produce residuos y representa riesgos de incendios, quemaduras y lesiones.

La Secretaría de Medio Ambiente indicó que estos efectos pueden intensificarse durante las fiestas patrias, debido al incremento en el uso de estos artefactos en distintos puntos de la ciudad.

La pirotecnia también tiene consecuencias para las mascotas. Los estruendos pueden provocar miedo, estrés, ansiedad y desorientación en perros y gatos.

Estas reacciones pueden ocasionar conductas de escape que deriven en extravíos o accidentes. Por ello, la dependencia recomendó mantener a las mascotas en espacios seguros durante los momentos de mayor ruido.

Recomiendan proteger a perros y gatos durante los festejos

Entre las medidas sugeridas se encuentra cerrar puertas y ventanas y procurar que los animales permanezcan en un sitio seguro.

También se recomienda mantener cerca de perros y gatos objetos que les resulten familiares para ayudarlos a sobrellevar los momentos de mayor intensidad sonora durante las celebraciones.

NL reporta reducción en partículas contaminantes

En materia de calidad del aire en Nuevo León, la Secretaría de Medio Ambiente reportó una tendencia favorable durante el primer semestre de 2026.

El promedio acumulado de partículas PM10 fue de 42.22 microgramos por metro cúbico, cifra 21% menor a la registrada durante el mismo periodo de 2025, cuando alcanzó 53.56 microgramos por metro cúbico.

En el caso de las partículas PM2.5, el promedio pasó de 21.21 a 16.26 microgramos por metro cúbico, lo que representa una reducción de 23%.

Llaman a mantener las acciones para mejorar el aire

La Secretaría de Medio Ambiente señaló que estos resultados son reflejo del trabajo coordinado para mejorar la calidad del aire en Nuevo León.

La dependencia afirmó que continuará impulsando acciones para mantener esta mejora y llamó a la ciudadanía a celebrar las fiestas patrias de manera responsable.

El llamado incluye evitar prácticas que puedan generar afectaciones al ambiente, las mascotas y la comunidad durante las celebraciones de septiembre.