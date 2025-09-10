Piden estudios a habitantes cercanos a Zinc Nacional y Ternium

La diputada Brenda Velázquez solicitó realizar estudios médicos a las personas que habitan cerca de las empresas Zinc Nacional y Ternium

La diputada Brenda Velázquez, de Morena, pidió a la Secretaría de Salud realice estudios clínicos a tidos los habitantes cercanos a Zinc Nacional y Ternium.

En tribuna con una mascara de gases puesta, la diputada indicó que si no se actúa rápidamente en la entidad, una máscara como esas es la que se van a tener que usar los ciudadanos de toda la zona metropolitana para salir a las calles.

“Se exhorta a la Secretaría de salud del Estado, para que con fundamento el artículo nueve de la ley estatal de salud atención y complemento al acuerdo administrativo, 367 diseña y aplica de forma prioritaria un protocolo de estudios clínicos que permitan medir el impacto en la salud, que las emisiones de gases líquidos y material particulado de las empresas Zinc Nacional y Ternium, ubicada en los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza, tienen los habitantes de las colonias aledañas los alumnos de la ciudad universitaria, así como los trabajadores, informando dichos resultados a esta soberanía”, dijo Brenda Velázquez.

A favor de esto, la diputada del Partido del Trabajo pidió que los estudios se paguen con una partida presupuestada del impuesto verde que se cobra a las empresas contaminantes.

De igual manera, el diputado Jesús Elizondo, también de Morena, se pronunció a favor del exhorto e indicó que se tiene que llegar a acuerdos con las empresas para que mejoren sus procesos y dejen de contaminar en la cantidad que actualmente se hace.

“Habrá que buscar también compromisos de las empresas para que mejoren sus procesos.

“Hoy en la mañana estuvimos algunos compañeros y compañeras en la expo pymes en donde justamente se mencionó como ahora las pymes están apostándole mucho el tema de economía circular como están mejorando sus procesos como parte de la cadena productiva, y pues bueno, ojalá estas prácticas también puedan ser adoptados por la grandes industrias que hoy, pues se enfrentan estas situaciones” dijo Jesús Elizondo.

El exhorto fue aprobado por unanimidad del pleno.