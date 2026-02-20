Piden endurecer sanciones contra quienes provoquen incendios

El secretario general de gobierno, Miguel Flores, encabezó la reunión del Consejo de Protección Civil estatal para atacar los siniestros

Autoridades estatales de Nuevo León, en conjunto con federales y municipales, acordaron reforzar la estrategia para prevenir y combatir los incendios forestales.

Al encuentro, que se celebró de manera privada en Palacio de Gobierno estatal, asistieron representantes de los tres niveles de gobierno, entre ellos Protección Civil y de los municipios, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional Forestal, además del Ejército Mexicano.

Flores hizo un recorrido por la Explanada de los Héroes, donde hubo una demostración de una parte del "músculo” que las autoridades tienen para esta tarea, desde helicópteros, camionetas, equipos especiales, y ahí se destacó la labor incansable del personal: más de 1,100 elementos.

El funcionario estuvo acompañado de Erik Cavazos, director de Protección Civil estatal.

En conferencia, informaron que se acordó ampliar la coordinación del Estado y los municipios con Fuerza Civil, Guardia Nacional y la SEDENA, tanto para la prevención como para el combate.

En este año se han registrado siete incendios forestales, con devastación de 51 hectáreas de matorrales bajos.

Cavazos aseguró que la entidad tiene récord nacional al lograr combatir un siniestro forestal en menos de 24 horas.

"Ante cualquier reporte de incendios, nuestro Secretario nos dio la instrucción de sofocarlo en menos de 24 horas, tenemos el récord nacional”, dijo Cavazos.

Por su parte, Flores Serna pidió al Congreso Local aprobar la iniciativa para endurecer las penas para quienes provoquen incendios forestales y alegó que no se puede permitir que el aire se siga ensuciando debido a siniestros que pudieron evitarse.