Piden en Acapulco apoyo a regios para prevenir el dengue

Esta situación se puede evitar con medicina preventiva; hay que evitar que la larva del mosco prolifere; el mosco pasa de larva a mosco en 10 días, entonces tenemos que evitar que esa larva pase a mosco echándole cal a los escombros de la basura, con Abate, un químico que es larvicida.

Yo en el área médica lo que quiero es que no se me mueran niños y lo primero que tenemos que hacer ahorita es medicina preventiva; necesitamos Piracal, esa ya la donó una fábrica, ya la conseguí, necesitamos Abate, son cinco toneladas y necesitamos Microdín para que la gente desinfecte el agua porque no tienen agua potable a pesar de que están inundados no tienen agua potable, comentó García Castillo.