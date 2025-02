Piden diputados reactivar la alertas ambientales

Ante las malas condiciones ambientales que se han presentado en la urbe regia durante las ultimas semanas, el Congreso del Estado pidió acciones inmediatas para proteger a la ciudadanía de la contaminación, entre ellas reactivar las alertas ambientales.

Tanto el PRI, PAN, PRD, Morena, Partido Verde y Movimiento Ciudadano usaron la tribuna en el Congreso para pedir, no solo al Gobierno del Estado, sino también a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y autoridades ambientales federales, poner lupa en el tema de la contaminación, pues cada día es más evidente esta problemática.

La diputada del PRI, Armida Serrato, exhortó al Gobierno del Estado a reactivar estas alertas, para que los ciudadanos se protejan de los altos niveles de contaminación antes de salir de sus casas.

“Yo no me pienso quedar con los brazos cruzados y hoy alzo la voz al igual que muchos ciudadanos y me sumo a la protesta por la justicia ambiental y por la responsabilidad que nos incumbe proteger a la comunidad.

“Me dirijo a ustedes con la convicción y la urgencia que demanda esta crisis; ya que, durante días, nuestros ciudadanos han respirado un aire tóxico, con niveles de contaminación que superan en cinco veces el máximo permitido por la OMS, y sin recibir ni una sola alerta que nos informe”, dijo Serrato.

En el mismo sentido, la diputada del Partido Verde, Claudia Chapa catalogó como alarmante el que por parte de la Secretaría de Medio Ambiente no se esté haciendo nada para reducir los niveles de partículas.

“La ciudadanía ya está harta y más que el secretario de Medio Ambiente no ha dado la cara, ni una declaración y no ha hecho nada por cambiar esta mala calidad del aire, por eso hago este posicionamiento, para alzar la voz.

“La Federación tiene que ‘jalarle las orejas’ al Estado para que puedan hacer algo y cambiar la situación de la calidad del aire”, dijo Chapa.

En el mismo sentido, la diputada coordinadora del PRD, Perla Villarreal puntualizó que falta mucho por hacer en el tema ambiental.

“Falta mucho por hacer para combatir la mala calidad del aire, y es una lucha en la que no debemos desistir, porque cada vez que respiramos aire contaminado, nos estamos restando vida, y es por eso, que apoyo el exhorto de mi compañera diputada Armida, para que las alertas ambientales se sigan realizando conforme lo marca la legislación vigente”, agregó Perla Villarreal.

Desde que inició el 2025 no se ha emitido ninguna alerta ambiental, las cuales advierten sobre la mala calidad del aire que existe sobre todo en la zona metropolitana de Monterrey, a pesar de que ha habido días con muy mala calidad del aire en diferentes municipios.

