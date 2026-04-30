Piden diputados investigar a Mattel, y en su caso sancionar

El diputado local Jesús Elizondo, de Morena, pidió investigar si los alarmantes niveles de plomo que emite la empresa Mattel persisten todo el año.

Tras revelarse que Mattel, la empresa fabricante de juguetes como las Barbies y Fisher Price, fue la mayor emisora de plomo en la metrópoli regia durante el 2024, diputados locales del Congreso de Nuevo León pidieron a las autoridades investigar.

La directora de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Frente Popular Tierra y Libertad, la diputada María Guadalupe Rodríguez, confirmó que el municipio con más niños intoxicados por plomo es Escobedo, municipio donde por cierto se ubica la planta de Mattel.

"El municipio que registra mayores indicadores de niños intoxicados con plomo es Escobedo, es el más alto. Y luego le sigue Monterrey al norponiente, luego Apodaca y enseguida San Nicolás. La causa se dice Zinc, se dice Ternium, se dice Mattel, se dice las recicladoras de baterías, se dicen otras empresas, el barro en el drenaje, las tuberías de asbesto, los techos de asbesto, los dulces, la comida, el agua", explicó.

La legisladora fue tajante para llegar a la verdad.

"Algo esta ocurriendo, y esto es del campo de la investigación, de la responsabilidad gubernamental, de no agotar medios para hacer una exhaustiva investigación y en coordinación interinstitucional", consideró.

En tanto, el diputado local Jesús Elizondo, de Morena, pidió investigar si los alarmantes niveles de plomo que emite la empresa Mattel persisten todo el año.

Y aunque aclaró que no es la única empresa que contamina con plomo, sí solicitó que, de confirmarse que está fuera de la norma, se le sancione.

"Creo que es importante que se investigue si efectivamente estos niveles de plomo son persistentes a lo largo del año, y sobre todo, que no esté presente el tema de las juguetes... no podemos echarle la culpa del tema del plomo 100 por ciento a una empresa porque hay muchas actividades industriales que generan y emiten este tipo de metal", expuso.

El morenista planteó lo que debe hacerse.

"Y desde luego, si acorde a la NOM hay una violación, desde luego que tiene que haber una sanción y, como es una empresa muy grande, que haya un compromiso de que van a disminuir eso. Yo creo que es importante ver en la Norma Mexicana, inclusive en la norma Internacional, que realmente la estén violando, ¿no?, para que se pueda aplicar una sanción", dijo.

En tanto, el diputado local del PAN, Mauro Guerra, alegó que es innegable el alza en la contaminación y reprochó que ahora las emisiones de plomo dañen la salud de la niñez.

Además, condenó a las autoridades de todos los niveles por no hacer nada para evitarlo, y cuestionó que no haya control sobre las empresas que contaminan.

"Ahora hasta nuestros niños que están sufriendo con lo que hacen las plantas (industriales)", sostuvo.

"Ahora te puedes morir por la contaminación de plomo", lamentó.

"Lo que no está bien es que la autoridad, el gobierno, no ponga un alto, no detenga a esas empresas que están contaminando, que no verifiquen los procesos que se están haciendo y, por tanto, hoy estamos enterándonos de mas daños, de más afectaciones", aseveró.

"Hoy Medio Ambiente puede salir a inspeccionar las plantas que están utilizando en sus procesos estos materiales que contaminan, hoy Medio Ambiente puede ir a clausurar plantas que están afectando", refirió Guerra.