Aunque por ciertos lapsos los activistas estuvieron tranquilos en las galerías o asientos para los visitantes, luego empezaron a lanzar consignas

Por presuntamente haber causado daño a la mariposa monarca, activistas y ciudadanos entregaron medio millón de firmas en la Oficialía de Partes del Congreso para que se considere la destitución de la diputada priista Lorena de la Garza.

Los activistas entregaron cajas al Congreso y luego presentaron un posicionamiento en donde estuvieron acompañados de representantes de Change.org, plataforma que recibió las firmas.

“Con más de medio millón de firmas verificadas estamos exigiendo la destitución de Lorena de la Garza por haber fumigado a la mariposa monarca”.

“Veremos si el Congreso va a hacer caso omiso a medio millón de firmas, tanto Poder Legislativo como el Judicial deben considerar que todo México los está viendo”.

Activistas intentan entregar playera a Lorena de la Garza en el Congreso

Posterior a la denuncia, las personas intentaron entrar al pleno del Congreso para entregar le una playera a De La Garza que tenía la leyenda “las mariposas no se matan”.

Después de varios minutos en que se les impidió el acceso, el personal de seguridad les permitió entrar al Congreso, acompañados de la diputada de Morena, Greta Barra.

Aunque por ciertos lapsos los activistas estuvieron tranquilos en las galerías o asientos para los visitantes, luego empezaron a lanzar consignas exigiendo la presencia de la diputada.

Perla Villarreal, presidenta del Congreso, solicitó al personal de seguridad que los retirara del recinto, lo que generó malestar a los visitantes.

Antes de ser retirados de las galerías, lanzaron las playeras al Pleno que terminaron cerca del lugar de la legisladora morenista, Anylú Bendición Hernández.

¿Por qué exigen la destitución de Lorena de la Garza?

El medio millón de firmas se dio luego de que la semana pasada se dio a conocer un video en donde aparece personal de De La Garza fumigando un parque del sur de Monterrey en donde pasa la mariposa.

Esta acción ha generado cuestionamientos por activistas y ciudadanos, quienes incluso han presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República, para que inicie una investigación.