Piden desmantelar kínder abandonando, en Escobedo

El kínder ya lleva varios años que dejó de serlo porque se inundó debido al paso de un fenómeno meteorológico, las fuertes lluvias desbordaron el arroyo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Vecinos de la colonia Belisario Domínguez, en el municipio de Escobedo, pidieron desmantelar un kínder abandonado, por ser nido de malvivientes y un punto de insalubridad, lo que quedó del Jardín de Niños, que tenía por nombre "José López Alavés”, está sobre la avenida Constitución y junto al arroyo conocido como "Potrerillos".

Kinder abandonado por cuestiones climaticas

El kínder ya lleva varios años que dejó de serlo porque se inundó debido al paso de un fenómeno meteorológico, las fuertes lluvias desbordaron el arroyo, de modo que la fuerte corriente inundó la escuela y arrastró a un vehículo que terminó estrellándose en el plantel.

De hecho, como huella de esa inundación los salones y su equipamiento quedaron destruidos.

En el interior de las aulas permanece la huella de la inundación: parte del escombro que la corriente arrastró y el lodo que ya se secó.

Delincuentes aprovechan lugar abandonado

Mientras los alumnos fueron reubicados en un kínder en la colonia contigua, las instalaciones quedaron abandonadas y expuestas, y ahora son escondite de malvivientes.

El grafitti, la basura y la maleza seca son ahora el rostro del que fuera un espacio educativo.

Los colonos denunciaron que los delincuentes se han “brincado” a la Casa Club del Adulto Mayor, que se ubica al lado, y han cometido robos y otras fechorías, además de que apedrean las casas del sector.

Vecinos del sector piden eliminar el lugar

Por eso, pidieron a la Secretaría de Educación que, para la seguridad de los vecinos, desmantele completamente las instalaciones o que por lo menos las tape o selle de forma definitiva con concreto para que deje de ser escondite de delincuentes.

"Se han metido a robar y ahí se esconden. Es un punto inseguro y da miedo”, se quejó una vecina.

Además, los colonos solicitaron al municipio de Escobedo interceder por ellos ante las autoridades educativas para que el sitio deje de ser una guarida de delincuentes.