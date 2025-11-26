Piden desglose de $22,000 mdp destinados a obras en Presupuesto

En caso de que el tesorero se niegue a hacer dicho desglose, la aprobación del presupuesto podría frenarse, ya que no le aprobarán nada que no venga desglosado

El diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, solicitó al Tesorero del Estado, Carlos Garza el desglose de $22,000 millones de pesos que están etiquetados en el Presupuesto 2026, sin embargo, consideró que no quedaban claros del todo.

Son 37 puntos de los cuales se pidió un desglose detallado de para qué quieren el recurso solicitado, entre ellos poco más de $5,320 millones de pesos para Infraestructura Urbana Vial y Carretera Estatal, $4,911 millones para la Construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro, Asignaciones para Gasto de Capital que oscila poco más de $1,794 millones, entre otros.

“Lo que queremos es que nos diga avances de obra, trazos, tramos, proyectos ejecutivos y contratos específicos de cada uno de estas asignaciones de recursos que nos está planteando. “Así nos vamos a ir descifrando poco a poco el presupuesto para cuando tengamos las reuniones de trabajo llegar con toda la información necesaria para poder debatir y poder construir un proyecto de presupuesto serio, no como el que nos mandó el ejecutivo que creemos que fue muy a la ligera en esta ocasión, porque dieron una ahora sí que quisieron adelantar la Navidad con una cartotota a Santo Claus”, dijo el diputado Carlos de la Fuente.

Agregó que en dado caso que el tesorero se niegue a hacer dicho desglose, la aprobación del presupuesto podría frenarse, ya que no le aprobarán nada que no venga desglosado y explicado al 100%.

“(Si no nos contestan) No vamos a avanzar… Entonces vamos a ser muy puntuales con la solicitud de información porque como lo mencioné el día de ayer, queremos un presupuesto bastante acotado a las verdaderas necesidades que tiene nuevo León y que no el gobernador ande haciendo campaña con obras y inaugurando o tratando de arrancar nuevas obras que ni siquiera estaban en su plan y que ni siquiera están contempladas dentro del presupuesto como muchas que inició este año que no estaban presupuestadas en el proyecto de presupuesto del 2025. Ya se envió la solicitud y ya está sellada”, agregó Carlos de la Fuente.

Ante esto, la diputada Sandra Pámanes dijo que era bueno que solicitaran información de la cual se tenga dudas en el presupuesto, sin embargo, dijo que aún era muy prematuro como para decir que si no contesta el Tesorero no se avanzará en la aprobación.

“Yo creo que este mantener posiciones irreductibles no le sirve a nadie. Yo estoy de acuerdo en que se solicite información que haya toda la transparencia y que haya la condición para que las decisiones se tomen de la mejor manera y bien informados.

“Por ahí yo no tengo ningún problema, pero mencionar o mantenerse en una posición rígida de no querer avanzar, pues me parece que no le suma a esa disposición de diálogo que hemos mantenido desde el lado del gobierno del Estado”, dijo Sandra Pámanes.

Aunque ayer aún se veían condiciones para avanzar en el presupuesto, ahorita ya están reluciendo las diferencias y aunque el plazo máximo para aprobar el presupuesto es hasta el 31 de diciembre, el periodo ordinario de sesiones termina el 20 de diciembre, pero ese día cae en sábado, por lo cual el último día hábil para hacerlo sería el miércoles 17 de diciembre, en dado caso que no amplíen el periodo.