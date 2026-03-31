Piden dar seguimiento a casos de violencia contra adultos mayores

Con esta iniciativa se pretende fortalecer de manera integral los derechos de las personas adultas mayores, reconociendo su dignidad, autonomía y valor social.

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo propuso una reforma para reforzar los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar un seguimiento en los casos de violencia denunciados por ellos.

La reforma es a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado, en donde se busca crear una base de datos en los casos de violencia contra este grupo etario, para que el seguimiento sea más directo mediante visitas o llamadas a la víctima para que no vuelva a repetirse.

"La vejez no debe convertirse en una etapa de sufrimiento y maltrato; tenemos que garantizar que se viva en entornos seguros y con respeto.

“Cuidar a nuestras personas adultas mayores no es un gesto de buena voluntad; es una responsabilidad del Estado. Cuando se deja solos a quienes más necesitan acompañamiento, el Estado está fallando”, dijo Jesús Elizondo.

Según datos que compartió Elizondo, cada una de seis personas de 60 años o más ha sufrido algún tipo de abuso en los entornos comunitarios; en un estudio del 2023, en México al menos el 32.1% de los casi 18 millones de personas adultas mayores sufrían algún tipo de maltrato.

Este tipo de violencias contra los adultos mayores normalmente provienen de sus hijos, hijas, pareja o algún otro familiar directo.

Con esta iniciativa se pretende fortalecer de manera integral los derechos de las personas adultas mayores, reconociendo su dignidad, autonomía y valor social.