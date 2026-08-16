Piden ciudadanos frenar a correlones, en la Carretera Nacional

Ciudadanos piden frenar a conductores que circulan a exceso de velocidad en la Carretera Nacional, ante el riesgo de accidentes.

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Los vecinos de la zona Sur de la ciudad de Monterrey exigieron a las autoridades aplicarse en la vialidad en la Carretera Nacional, para evitar más muertes.

Cuando no son los automovilistas correlones, son jóvenes eufóricos que no miden las consecuencias de mezclar alcohol y volante.

Y hay quienes van jugando carreritas.

En el colmo, a una joven desenfrenada, que se iba saliendo por la ventanilla de un auto, le valió y pudo protagonizar una tragedia.

Por eso, los ciudadanos que se sienten en riesgo por estos episodios pidieron vigilancia y erradicar estas prácticas.

"Pasan carros muy fuerte, agarran de autopista la avenida, pasan volando y piensas que van a llegar sobre ti. A veces quieren jugar carreritas, también eso va para los choferes de los camiones, de esos camiones urbanos, verdes", dijo una ciudadana.

Urge mayor presencia de las autoridades en esta vía tan estratégica.

"Mucha impudencia de parte de los conductores y, sí, desafortunadamente no sólo es un tema de cultura vial, en este tema no sólo es suficiente enseñar a manejar a la defensiva, pero sí el tema de pronto que pusieron más policías, más radares, es un mal necesario porque no es suficiente que la gente maneje más despacio, porque no hacen caso. Desafortunadamente uno puede manejar bien, pero llega uno por detrás y de forma muy injusta el que termina sufriendo es uno, que se apliquen más las autoridades, exactamente", comentó un joven.

Cierto es: el municipo de Monterrey ya tiene más presencia: por una parte, con el operativo radar, para detectar a los correlones, y por otra parte, hay dispositivo de prevención apoyándose en la colocación de conos y demás señalamientos viales, a modo de advertencia de que no se vale correr.

Pero para los ciudadanos, no es suficiente.

"Sí veo que los carros no se fijan en el peatónn y puede haber accidentes, como ya ocasionaron accidentes en la esquina. Más que nada porque es mi ruta todos los días, entonces en cualquier momento me puede tocar a mí, deben enfocarse en esta área de la ciudad porque siento que no está muy cuidada para el peaton, puede haber más patrullas, pero al final del día las patrullas no previenen los choques, ni los accidentes", expresó otro de los ciudadanos

Todo sea por la seguridad de los ciudadanos.