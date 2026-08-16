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Piden ciudadanos frenar a correlones, en la Carretera Nacional

Por: Olivia Martínez

14 Agosto 2026, 06:49

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Ciudadanos piden frenar a conductores que circulan a exceso de velocidad en la Carretera Nacional, ante el riesgo de accidentes.

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Los vecinos de la zona Sur de la ciudad de Monterrey exigieron a las autoridades aplicarse en  la vialidad en la Carretera Nacional,  para evitar más muertes.

Cuando no son los  automovilistas correlones, son  jóvenes eufóricos que no miden las consecuencias de mezclar alcohol  y volante.

Y hay quienes van jugando carreritas.

En el colmo, a una  joven desenfrenada, que se iba saliendo por la ventanilla de un auto,  le valió y  pudo protagonizar una tragedia.

Por eso, los ciudadanos  que se sienten en riesgo por estos episodios pidieron vigilancia y erradicar estas prácticas.

"Pasan carros muy fuerte, agarran  de autopista la avenida, pasan volando y piensas que van a llegar sobre ti. A veces quieren jugar carreritas, también eso va para los choferes de los camiones, de esos camiones urbanos, verdes", dijo una ciudadana.

Urge mayor presencia de las autoridades en esta vía tan estratégica.

"Mucha impudencia de parte de los conductores y, sí,  desafortunadamente no sólo es  un tema de cultura vial,  en este tema no sólo es suficiente enseñar a  manejar a la defensiva, pero sí el tema de pronto que pusieron más policías, más  radares,  es un mal necesario porque no es suficiente que la gente maneje más despacio,  porque no  hacen  caso.  Desafortunadamente uno  puede manejar bien, pero llega uno por detrás  y de forma muy injusta el que  termina sufriendo es uno, que se apliquen más las autoridades, exactamente", comentó un joven.

Cierto es: el municipo de Monterrey  ya tiene más presencia: por  una parte, con el operativo radar, para detectar a los correlones, y por otra parte,  hay  dispositivo de prevención apoyándose en la colocación de  conos y demás señalamientos viales,  a modo de advertencia de que no se vale correr.

Pero para los  ciudadanos, no es suficiente.

"Sí veo que los carros no se fijan en el  peatónn y puede haber accidentes, como ya ocasionaron accidentes en la esquina. Más que nada porque es mi ruta todos los días, entonces en  cualquier momento me puede tocar a mí, deben  enfocarse en esta área  de la ciudad porque  siento que no está muy cuidada para el peaton, puede haber más patrullas, pero al final del día las patrullas no previenen los choques, ni los accidentes", expresó otro de los ciudadanos

Todo sea por la seguridad de los ciudadanos. 

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