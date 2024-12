Piden ayuda para sus tres hijos; necesitan operaciones

La familia de Juan Ángel y Yaneth vive una verdadera prueba de resistencia y esperanza. Sus tres hijos, Angelito, de 2 años; Celeste de 8, y Reyna, de 11, enfrentan distintos diagnósticos médicos que requieren tratamiento, atención constante y cirugías pero el gran obstáculo es la falta de un seguro médico.

“Porque pues sí está un poco caro y como pues no tengo seguro y jalo pues por el día, por mi, o sea por mi”, señaló Juan Ángel.

Reyna, fue diagnosticada con un tipo de tiroides por lo que toda su vida estará en tratamiento y cada cierto tiempo debe de realizarse estudios.

Angel, nació con labio leporino y actualmente le diagnosticaron una hernia inguinal, por lo que requiere un cirugía lo más pronto posible.

Celeste, también nació con labio leporino y con un problema en su corazón. A los 20 días de nacida fue su primera operación; a la fecha lleva 14 cirugías, la última fue en octubre de este año.

“Él (Angelito) necesita la operación de su labio, su paladar y le acaban de detectar una hernia en un testiculo, también necesita operación y esa es la que me dicen que debe ser más urgente porque está chiquito”, comentó Yaneth, madre de los menores.

“Como me la entubaron desde chiquita, a ella le ayudó pero le afectó. A ella se le hizo como un tramito así de carne y le tapó la vía respiratoria”, mencionó Juan Ángel.



Esa cirugía les costó vender algunas de sus pertenencias y poder reunir los más de 40 mil pesos, cantidad que se suma a lo que también requieren Reyna y Angelito, así como la señora Yaneth, para su atención médica.

El señor Ángel es albañil y la señora Yaneth vende ropa de segunda mano afuera de su casa.

“Yo no descanso ni sábado ni domingo habiendo trabajo, me dice mi esposa: porqué no descansas, y le digo: no porque necesitamos”, expresó Juan Ángel.

“Ellos son muy importantes para mi porque yo los quiero mucho y yo quiero que estén bien porque si ellos están bien podemos jugar siempre y estar siempre jugando en familia”, señaló Reyna sobre sus hermanos.

Hoy, la familia enfrenta una situación insostenible sin el apoyo necesario.

Si usted quiere unirse a la causa de ayudar a los tres hermanitos, puede hacerlo a través de la cuenta bancaria 4027 6658 3071 6974.





