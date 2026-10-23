Piden ayuda para recuperación de Naim tras accidente en Saltillo

Naim, de cuatro años, permanece hospitalizado tras un accidente vial que lo dejó sin movilidad en manos y pies y le arrebató a su padre.

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A sus cuatro años, Naim comienza a enfrentarse a una realidad que todavía no alcanza a comprender: después de un aparatoso accidente vial, no puede mover sus manos ni sus pies y pregunta a su familia por qué su cuerpo ya no responde como antes.

Mientras permanece hospitalizado en el Hospital Universitario, sus seres queridos se aferran a la esperanza de que pueda salir adelante, pese al difícil pronóstico médico y a la pérdida de su padre.

El pequeño fue una de las víctimas del accidente registrado sobre el libramiento Norponiente, a la altura del kilómetro 31, donde un automóvil Nissan Versa en el que viajaba su familia, procedente de Zacatecas y con destino a Apodaca, Nuevo León, chocó contra dos tractocamiones.

Su padre murió en el lugar, mientras que su madre y los dos menores resultaron lesionados.

Tras las primeras atenciones médicas, Naim fue trasladado al Hospital Universitario, donde recientemente le diagnosticaron una fractura en las cervicales.

Debido a la gravedad de sus lesiones, será sometido a una cirugía de urgencia.

Aunque su estado de salud se reporta estable, el pronóstico médico advierte que podría perder la movilidad de sus extremidades.

En medio de la incertidumbre, sus familiares enfrentan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

No solo intentan asimilar la ausencia de quien perdió la vida en el accidente, sino que también deben encontrar la manera de cubrir los gastos de estancia y tratamiento para que Naim reciba la atención que necesita.

La madre del pequeño permanece hospitalizada en el Hospital General de Saltillo, donde también se reporta estable, aunque afectada por las consecuencias físicas y emocionales del percance.

La distancia entre ambos hospitales, las necesidades médicas y la preocupación por la recuperación de los dos mantienen a la familia en una lucha constante.

Pese a la magnitud de lo ocurrido, sus familiares aseguran que mantienen la fe y se aferran a la esperanza de que Naim y su mamá puedan salir adelante.

Hoy, sus esfuerzos están concentrados en brindarles la mejor atención posible y acompañarlos en un camino cuyo desenlace todavía es incierto.

Por ello, hacen un llamado a la ciudadanía para recibir apoyo que les permita solventar los gastos de hospitalización, estancia y tratamiento médico.

En medio del dolor por la pérdida de su padre, buscan reunir las fuerzas y los recursos necesarios para seguir luchando por la recuperación de Naim y su mamá.