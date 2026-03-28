Piden ayuda para localizar a Yuridia Yaretzi de 14 años

La adolescente fue reportada como desaparecida presuntamente tras dirigirse a su secundaria; familiares y autoridades difunden su ficha.

Autoridades activaron un reporte de búsqueda para localizar a Yuridia Yaretzi Hernández Franco, una menor de 14 años que fue vista por última vez el pasado 25 de marzo de 2026 en la colonia Canteras, en San Pedro Garza García.

Según información extraoficial, la joven se dirigía a la secundaria pero no llegó, lo que provocó la alerta entre familiares y autoridades.

Características físicas y señas particulares

Yuridia Yaretzi es de complexión delgada y mide aproximadamente 1.50 metros. Tiene el cabello negro, lacio y largo a la cintura, ojos café oscuro y tez morena clara.

Como seña particular, presenta cicatrices de acné en el rostro. El día de su desaparición vestía playera blanca tipo polo, pantalón de mezclilla azul, tenis Converse blancos y mochila rosa.

Autoridades solicitan apoyo ciudadano

Las autoridades estatales hicieron un llamado a la población para proporcionar cualquier información que ayude a su localización. La colaboración ciudadana es clave para avanzar en las investigaciones.

Para reportes, se encuentran disponibles los teléfonos 81 20 20 44 11 y 81 19 90 38 73 de la Comisión Local de Búsqueda, así como correos electrónicos oficiales habilitados para recibir datos.