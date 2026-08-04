Piden ayuda para enfrentar una vida marcada por la discapacidad

Además de los problemas de movilidad y salud, ambos aseguran que requieren apoyo para cubrir medicamentos, alimentos y otros gastos indispensables

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A pesar de las dificultades que enfrentan todos los días, José y Angelina continúan apoyándose mutuamente para salir adelante.

Él permanece en silla de ruedas y ella perdió por completo la vista hace 15 años; juntos aseguran que cada vez es más complicado cubrir sus necesidades básicas.

Enfrentan problemas de movilidad y salud

José explicó que la falta de movilidad comenzó tras un problema en la columna.

"Está desalineada una vértebra y eso hace que no tenga movimiento aquí. Yo le echo la culpa a una cirugía porque tengo una placa aquí y me fregó todo esto", relató.

Por su parte, Angelina recordó cómo perdió la vista.

"Yo tengo 15 años que quedé ciega, porque estoy completamente ciega

"Me acostumbré a los lentesitos para protegerme, según yo, pero fue desprendimiento de retina", señaló.

La pareja afirma que las limitaciones físicas complican actividades tan sencillas como hacer el mandado o desplazarse dentro de su hogar.

A esto se suma la dificultad para mover su propia silla de ruedas.

"Prácticamente no puedo mover la silla, darle vuelta, por cómo traigo los dedos", explicó.

José y Angelina solicitan apoyo de la comunidad

Además de los problemas de movilidad y salud, ambos aseguran que requieren apoyo para cubrir medicamentos, alimentos y otros gastos indispensables.

"Nosotros ocupamos apoyo económico para comprar despensa básica y para el medicamento

Si hay gente que nos quiera apoyar todo se agradece, diosito se los va a rendir", agregó Angelina.

Quienes deseen apoyar a José y Angelina pueden hacerlo con muletas nuevas, despensa básica o apoyo económico, comunicándose al WhatsApp 81 3079 6238.