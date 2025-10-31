Piden ayuda para encontrar a la perrita Luna en Monterrey

Luna tiene aproximadamente un año de edad y al momento de su desaparición portaba un collar con el nombre de su dueño, Jordann Espinoza

Una familia busca a su perrita Luna, una husky color café claro con blanco, que afirman fue robada en la colonia Cementos, cerca de la estación Moderna de la Línea 3 del Metro, en Monterrey.

Luna tiene aproximadamente un año de edad y al momento de su desaparición portaba un collar con el nombre de su dueño, Jordann Espinoza, así como su número telefónico.

Su familia ofrece recompensa a quien ayude a localizarla.

Si alguien tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al 8136275987 para brindar apoyo en la búsqueda.