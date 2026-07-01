Piden ayuda campesinos de la Trinidad por gusano barrenador

Las familias que viven en la comunidad piden ayuda para solucionar el problema porque carecen de los elementos para atacar la mosca que lo genera.

Habitantes de una de las comunidades encañonadas en lo alto de la sierra en Montemorelos y de difícil acceso, piden ayuda porque sus animales son atacados por el gusano barrenador.

Los habitantes de la comunidad señalaron que son varias las familias afectadas y que sus animales resultan tanto por la mosca como el gusano.

La Trinidad se encuentra a 45 kilómetros en la parte alta de la sierra, colindante con el municipio de Rayones, en comunidades como la Cebolla y Potrero Redondo con Santiago, ahí en ese sitio alejado, la mosca se traslado y ahora afecta animales como, vacas, chivas, caballos, burros entre otros animales que el gusano esta atacando.

Las familias que viven en la comunidad piden ayuda para solucionar el problema porque carecen de los elementos para atacar la mosca que genera el gusano barrenador.

Mencionaron que a como pueden apoyar a sus animales, buscan la forma de retirar el gusano para que no terminen muriendo la diversidad de animales con los que cuentan.

La comunidad se encuentra en la parte alta de la sierra y es de difícil acceso, para llegar a ella se requiere de vehículos con capacidad de desplazarse en todo terreno o bien equipados para que puedan llegar sin contratiempos.

La población por estos motivos de estar alejados de la ciudad, piden apoyo para combatir tanto a la mosca como al gusano barrenador.