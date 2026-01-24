Piden autoridades no bajar la guardia por frío y lluvia

Protección Civil de Monterrey brinda una serie de recomendaciones ante la llegada de un marcado descenso en la temperatura para la metrópoli regia

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Viene el frío intenso y con lluvia, así que hay que implementar diversas recomendaciones.

El director de Proteción Civil de Monterrey, el comandante Daniel Betancourt, dio una serie de medidas para que el clima gélido nos impacte lo menos posible, y no haya accidentes que lamentar.

1- No hay que hacer fogatas dentro de la casa, ni usar la estufa como calentador, sino sólo para cocinar.

"Dentro de nuestra casa no meter algún fogón o leña porque puede ocasionar una intoxicación, no prender la estufa para calentar una habitación, eso es completamente erroneo, hemos tenido personas que han fallecido por ese tipo de actividades, y en el tema de los calentadores, darle su mantenimiento, cuidar mangueras, revisarlas, que no haya fugas", dijo.

2- Proteger la tubería de agua, para evitar el congelamiento, ya que puede romperla.

"Si podemos de una vez empezar a cubrir el medidor del agua, como ya lo hemos estado haciendo año tras año, con periódico cubrirlo y luego con una esponja para que no se congele, y qué es lo que sucede se expande el mismo hielo y obviamente rompe la tubería", afirmó.

No debe cerrarse totalmente la casa, sino dejar una ventana ligeramente abierta para que entre el oxígeno.

Y hay que cuidar a los más vulnerables, como los niños, los adultos mayores, las personas enfermas y/o con discapacidad: evite exponerlas a las bajas temperaturas y aliméntelas bien.

Además, lo mismo aplica para las mascotas.

A todos nos corresponde cuidarnos.