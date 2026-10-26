Piden atender demandas del transporte ante paro nacional

Desde la Cámara de Diputados, Víctor Pérez advirtió sobre la inseguridad vial, los altos costos de peajes y la carga impositiva.

El diputado federal Víctor Pérez, desde la Comisión de Comunicaciones y Transportes, hizo un llamado enérgico a las autoridades del Gobierno Federal para que actúen con responsabilidad, apertura y disposición al diálogo ante la decisión de representantes del sector de impulsar un paro nacional. El legislador advirtió que no se deben minimizar las demandas de una actividad que es pilar de la economía y que mantiene en movimiento las cadenas productivas del país.

Víctor Pérez señaló que las preocupaciones manifestadas por los operadores no son una problemática coyuntural nueva, sino problemas estructurales que desde la comisión legislativa se han venido señalando de manera reiterada durante varias legislaturas. Por ello, instó a entablar mesas de negociación que generen acuerdos verificables, responsables, identificables y acciones concretas.

El diputado enfatizó que la inseguridad en las vías del país sigue siendo una de las principales preocupaciones. Detalló que el robo de mercancías, así como las agresiones y secuestros de operadores, representan una amenaza directa a la integridad de los trabajadores, además de generar pérdidas económicas, elevar costos de operación y afectar el suministro de bienes.

A ello sumó los riesgos asociados a las condiciones de la infraestructura carretera, cuyo mantenimiento, modernización y ampliación son fundamentales para reducir accidentes, mejorar la seguridad vial y permitir que las empresas cumplan con sus tiempos de entrega.

A la par de las fallas operativas en carreteras, Víctor Pérez externó su preocupación por el entorno fiscal y administrativo que impacta directamente en la rentabilidad de toda la cadena del autotransporte, afectando desde el esquema familiar del "hombre-camión" hasta las empresas que administran grandes flotas.

Entre los factores clave enumerados por el legislador se encuentran:

El alto costo del diésel y la carga impositiva del IEPS aplicado a los combustibles.

aplicado a los combustibles. Las limitaciones en materia de incentivos fiscales y facilidades administrativas.

Las restricciones vigentes para acreditar o deducir los pagos por concepto de peajes y casetas, los cuales representan componentes esenciales de sus costos operativos.

Rumbo al diseño del próximo Presupuesto de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027, Víctor Pérez enfatizó que el paquete económico federal representa la oportunidad idónea para demostrar con decisiones concretas la disposición del Gobierno Federal para atender al autotransporte. Apuntó que la política fiscal, incentivos y facilidades deben formar parte de una discusión responsable sustentada en el impacto que tienen sobre las empresas, el empleo, los precios y la competitividad.