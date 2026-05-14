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Piden atención por fuga de aguas negras en Miguel Alemán

Por: Danea Lázaro

13 Mayo 2026, 18:07

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La fuga ha crecido tanto que incluso se han formado diversos encharcamientos en la vía, afectando así el paso de las personas

Piden atención por fuga de aguas negras en Miguel Alemán

Una fuga de aguas negras lleva varios días afectando a automovilistas, trabajadores y personas que circulan por la avenida Miguel Alemán en su cruce con la avenida Constituyentes de Nuevo León.

La fuga ha crecido tanto que incluso se han formado diversos encharcamientos en la vía, afectando así el paso de las personas.

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Además, los olores en la zona son insoportables, aumentando la preocupación de un foco de infección.

Ante esto se pide atención por parte de las autoridades correspondientes, para reparar la situación cuanto antes.

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