Piden apoyo vecinos por afectaciones tras lluvias en Urbi Villa

Por: Danea Lázaro 16 Junio 2026, 21:49 Compartir

Las lluvias recientes volvieron a evidenciar un problema que, según habitantes del sector, se presenta desde la creación de la colonia.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Vecinos de la colonia Urbi Villa Colonial reportaron a través del reporte ciudadano de Info 7, como cada vez que llueve sufren afectaciones en su sector.



A través de videos se muestra cómo las corrientes de agua bajan con gran cantidad provocando inundaciones en las puertas para ingresar. “Es imposible pasar vía peatonal y los carros se queden ahí atorados” “De hecho yo he estado parada ya que el lado de la avenida no se hace 30 minutos porque el agua el carro no pasa no alcanzo a pasar a gusto de hecho ya como tres o cuatro carros tirados ayer” Además de la corriente de agua, recientemente fue puesto un bordo, el cual cierra el paso del agua, empeorando la situación “Baja aquí es toda la calle principal va a dar hasta allá hasta abajo y igual se pone de aquel lado y ya nomás aquí por un gordo que pusieron digo que está bien. Parra velocidad, pero tiene unos desaguas muy pequeños al lado y se agua para acá entonces por eso estamos los vecinos que mandaron para ver si pueden ayudarnos a solucionar ese problema.” Ante esto los colonos piden a las autoridades correspondientes, brindarle más espacio en las laterales del bordo o bien colocar drenaje pluvial que permita el desagüe. “Siempre tenemos desde que inició la colonia, sino de la colonia baja demasiado agua este yo creo que necesitamos alcantarillas, rejas, drenaje pluvial”